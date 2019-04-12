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اضبط مخالفة.. غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى
الغربية – مصطفى عادل
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تشهد قرية الشهيدى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، كارثة بيئية بعد أن غرقت شوارعها بمياه الصرف الصحي، منذ أكثر من 3 أسابيع، ما تسبب فى عدم تمكن أهالى القرية من الذهاب لأعمالهم، نتيجة امتلاء الشوارع بمياه الصرف الصحي.

وقال مصطفى الحق أحد أهالى القرية، لـ"اليوم السابع" إن هذه الكارثة مستمرة للأسبوع الثالث على التوالى دون أى تدخل لحل الأزمة، مبينًا أنه أجرى اتصالاً بالمحاسب سيد عبيد رئيس الوحدة المحلية للقرية، للتدخل لإنقاذهم من الكارثة البيئية، وشفط المياه، إلا أنه لم يحرك ساكنًا تجاه الأزمة.

وأوضح أن أهالى القرية قاموا بالاتصال بالمهندس محمد سراج رئيس مدينة المحلة والمهندس محمود عاطف رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، للاستغاثة بهم وإرسال سيارات لشفط المياه من شوارع القرية، ورغم مرور 3 أسابيع على هذه الكارثة البيئية، إلا أن القرية لم تشهد أى جديد بشأن هذه الكارثة حتى الآن.

وطالب" الحق" اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بالتدخل لحل مشكلة طفح الصرف الصحى بالقرية، حفاظًا على صحة المواطنين.

 

غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (1)
 
غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (2)
غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (2)

 

غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (3)
غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (3)

 

غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (4)
غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (4)

 

غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (5)
غرق شوارع قرية الشهيدى فى المحلة بالصرف الصحى (5)

 


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