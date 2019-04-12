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ارتفاع صادرات مصر للسنغال لتسجل 67.18 مليون دولار خلال 2017

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:00 ص
ارتفاع صادرات مصر للسنغال لتسجل 67.18 مليون دولار خلال 2017 صادرات - صورة أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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شهدت الصادرات المصرية إلى دولة السنغال زيادة بنسبة 42% لتسجل 67.18 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ47.29 مليون دولار عام 2016، فى حين أن واردات مصر تراجعت إلى 550 ألف دولار مقابل مليون دولار خلال 2016.

جاء ذلك ضمن مذكرة حركة التبادل التجارى – حصل اليوم السابع عليها – والتى كشفت أهم الصادرات المصرية إلى السوق السنغالى ومنها الزيوت البترولية والعطور ومواد التجميل والأسمدة والإطارات والكاوتش ومنتجات الحديد والصلب والمواد الغذائية والسيراميك والخضراوات والمنسوجات وأدوات المائدة والأثاث.

وكشفت المذكرة، عن أنه منذ عام 2012 فإن الصادرات المصرية للسوق السنغالى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا والتى سجلت 36.8 مليون دولار، وسجلت زيادة فى 2013 لتبلغ 39.7 مليون دولار وعام 2014 بلغت 36 مليون دولار، ثم انخفضت عام 2015 لتسجل 30.5 مليون دولار.

وتعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السنغال، هى الأولى لرئيس مصرى منذ عام 2007، وتؤكد الزيارات المتكررة بين المسئولين بالقاهرة وداكار، قوة العلاقات المصرية السنغالية، كمشاركة مصر فى القمة الخامسة عشرة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بالسنغال عام 2014، وزيارة عبد العزيز مباى مستشار رئيس السنغال لمصر لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة فى يناير 2019، وكثيرًا من الزيارات الأخرى بين البلدين.

 


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