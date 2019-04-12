video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 0.1% مع انخفاض الدولار

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:13 م
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 0.1% مع انخفاض الدولار الذهب - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافى من أكبر انخفاض يومى بالنسبة المئوية فى أسبوعين، والذى سجله فى الجلسة السابقة.
 
وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له فى أسبوع أمس الخميس، وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية.
 
وانخفض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية منافسة، 0.2%، متخليا عن المكاسب التى حققها فى الجلسة السابقة، ومتجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعى فى أربعة أسابيع.
 
وستعزز الأرباح القوية للشركات على الأرجح إقبال المستثمرين على الأصول المرتفعة المخاطر مما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب.
 
وانخفض الذهب أكثر من 1% فى الجلسة السابقة بعد تقارير أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى فى نصف قرن تقريبا، وأن أسعار المنتجين زادت أكبر قدر فى 5 أشهر فى مارس.
 
ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعى فى 3 أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2 % منذ بداية الأسبوع، وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ نهاية مارس فى وقت سابق من الأسبوع الجارى بسبب مواقف البنوك المركزية المائلة إلى التيسير النقدى والمخاوف بشأن النمو العالمي.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 14.97 دولار للأوقية، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6 % خلال الأسبوع.
 
وربح البلاتين فى التعاملات الفورية نحو 0.6 % مرتفعا إلى 892.68 دولار للأوقية ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعى فى 5 أسابيع، وصعد البلاديوم نحو 0.4 % إلى 1370.81 دولار للأوقية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2019 فى مصر

اسعار الذهب

سعر الذهب

الذهب

سعر الدولار

الدولار

اسعار الدولار




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة