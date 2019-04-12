ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 0.1% مع انخفاض الدولار

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع انخفاض الدولار، مما يساعد المعدن الأصفر على التعافى من أكبر انخفاض يومى بالنسبة المئوية فى أسبوعين، والذى سجله فى الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1293.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوى له فى أسبوع أمس الخميس، وربح الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % مرتفعا إلى 1297 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية منافسة، 0.2%، متخليا عن المكاسب التى حققها فى الجلسة السابقة، ومتجها صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعى فى أربعة أسابيع.

وستعزز الأرباح القوية للشركات على الأرجح إقبال المستثمرين على الأصول المرتفعة المخاطر مما يؤثر سلبا على جاذبية الذهب.

وانخفض الذهب أكثر من 1% فى الجلسة السابقة بعد تقارير أظهرت أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى فى نصف قرن تقريبا، وأن أسعار المنتجين زادت أكبر قدر فى 5 أشهر فى مارس.

ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعى فى 3 أسابيع، بعد أن ارتفع 0.2 % منذ بداية الأسبوع، وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوياته منذ نهاية مارس فى وقت سابق من الأسبوع الجارى بسبب مواقف البنوك المركزية المائلة إلى التيسير النقدى والمخاوف بشأن النمو العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 14.97 دولار للأوقية، لكنها ما زالت منخفضة نحو 0.6 % خلال الأسبوع.

وربح البلاتين فى التعاملات الفورية نحو 0.6 % مرتفعا إلى 892.68 دولار للأوقية ومتجها صوب تسجيل أول تراجع أسبوعى فى 5 أسابيع، وصعد البلاديوم نحو 0.4 % إلى 1370.81 دولار للأوقية.