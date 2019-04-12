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إليزابيث ملكة بريطانيا تقترب من عامها الـ92 والـ66 على عرش البلاد

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:48 م
إليزابيث ملكة بريطانيا تقترب من عامها الـ92 والـ66 على عرش البلاد الملكة إليزاليث ملكة بريطانيا
كتب محمد جمال
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تبلغ ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يوم السبت 21 أبريل، عمر الـ92 عاما، وهو يعتبر عيد ميلادها السادس والستين منذ أن اعتلت العرش عام 1952 ،ولكنه لن يكون هذا هو عيد الميلاد الوحيد الذى تحتفل به.

فكما هو الحال دائما، لن تحتفل الملكة بعيد ميلادها الفعلى وحسب، ولكن أيضا عيد ميلادها الرسمى كملكة للبلاد.

وولدت الأميرة إليزابيث أليكساندرا مارى من أبوين، هم دوق ودوقة يورك اللذان أصبحا فيما بعد الملك جورج السادس والملكة إليزابيث الأم، فى 21 أبريل 1926، مما يجعل اليوم هو عيد ميلادها الحقيقى.

ومع ذلك، عندما اعتلت العرش فى عام 1952 بعد وفاة والدها، بدأت أيضا فى الاحتفال بعيد ميلادها الرسمى.

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

​الاحتفال بعيد ميلاد رسمى للملك هو طقس بدأ منذ أكثر من 250 عاما فى عام 1748، عندما قرر الملك جورج الثانى أنه يريد فرصة أفضل للاحتفال بعيد ميلاده، بدلا من يوم مولده الحقيقى الذى يحل فى شهر نوفمبر ، الذى دائما ما يكون الطقس فيه شديد البرودة.

لذلك قرر الملك حل هذه المشكلة من خلال الجمع بين الاحتفال بعيد ميلاده، وبين العرض العسكرى السنوى الذى يتم فى كل صيف.

الملكة إليزابيث
 

ومنذ ذلك الحين، أصبح يوم السبت الثانى من شهر يونيو هو الموعد المعتاد لعيد ميلاد الملك البريطانى الرسمى.

وتحتفل الملكة اليزابيث عادة بعيد ميلادها الحقيقى فى تجمع عائلي ،ولكن هناك أيضا تحية ملكية بإطلاق ثلاث مدافع فى منتصف النهار، بالإضافة إلى 41 طلقة فى ساحة "هايد بارك" الشهيرة، و21 طلقة أخرى فى ساحة "وندسور جريت بارك"، وكذلك 62 طلقة نارية أمام برج لندن.

الملكة إليزابيث

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بعيد ميلادها الرسمى الملكى يوم السبت 9 يونيو هذا العام وسيتم الاحتفال به، كما هو معتاد، بجانب عرض كبير فى لندن يطلق عليه Trooping the Color.

يذكرأن، احتفلت السفارة البريطانية بالقاهرة أمس الخميس بعيد ميلاد الملكة إليزابيث، وقال السفير البريطانى السير جيفرى آدامز خلال الاحتفال أن " القيم التى تمثلها جلالة الملكة إليزابيث من الثبات والتضحية وخدمة الوطن - هى خالدة وعالمية."

احتفال السفارة البريطانية فى القاهرة
احتفال السفارة البريطانية فى القاهرة

كما أكد آدامز اثناء كلمته فى احتفال السفارة بعيد ميلاد الملكة : " عشت انا و وزوجتي في مصر منذ عشرين عاما ،ولكنها لم تكن المرة الأولى لي في هذا البيت. كبرت في هذا البيت عندما كان والدى سفيرا لمصر منذ خمسه و أربعون عاما وشربت من مياه النيل و رجعت لمصر تانى"


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