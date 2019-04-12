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إعلان شروط إسكان منازل القرى النموذجية في الخارجة خلال شهرين

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:59 م
إعلان شروط إسكان منازل القرى النموذجية في الخارجة خلال شهرين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات
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أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الجمعة، عن الإعداد مع المستشار القانوني للمحافظة، لإعلان شروط استلام وتوزيع منازل القرى النموذجية الثلاث شمال واحة الخارجة خلال شهرين من الآن. 
 
أكد الزملوط، في بيان صحفي، له اليوم الجمعة، أن الشروط ستكون أكثر تيسيرًا من الإسكان الاجتماعي، لمنتفعي هذه الوحدات، لأنها وحدات عبارة عن منازل بدوية تهدف لوقف الزحف السكان من القرى للمدن وإعادة تشكيل الخريطة السكانية للبلاد. 
 
وأضاف الزملوط ، أن المحافظة بدأت فعليًا في إقامة منازل بدوية في قريتين شمال مدينة الخارجة، بالتعاون مع بنكي مصر والأهلي، بإجمالي 180-200 منزل بدوي، لينتهي المشروع ويدخل الخدمة خلال 8 أشهر من الآن.

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