"إعلام القاهرة" تناقش "تحديات صناعة الإعلام" فى المؤتمر العلمى الـ 25

وائل ربيعى

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمى الدولى الخامس والعشرين، تحت عنوان "صناعة الإعلام.. فى ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية"، يومى 17، و18 أبريل الجارى، تحت رعاية وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، والقائم بأعمال عميد كلية الإعلام الدكتورة هبة الله السمري.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، إن الحلقة الأولى تناقش دور رجال الصناعة والتجارة كشركاء فى صناعة الإعلام وخدمة البحث العلمى، وأن الحلقة الثانية تناقش تأثير التكنولوجيا على المحتوى الإعلامى، والحلقة الثالثة توضح صناعة الإعلام فى عصر الثورة التقنية والمعلوماتية.

وأضافت هويدا، أن هذا المؤتمر يسعى إلى رصد وتحليل وتقييم الأوضاع البحثية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية للإعلام العربى والعالمى وصولاً إلى تحقيق الأهداف التالية، المتمثلة فى التعرف على الفرص والتحديات التى تواجه صناعة الإعلام وممارساته ومحتواه فى ظل التطورات التكنولوجية، وكذلك تحليل وتقييم الدور التعليمى والتنموى الذى تقوم به كليات ومعاهد ومؤسسات تعليم الإعلام المصرية والدولية فى سياق التطورات الأكاديمية العالمية واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تحديد موقع صناعة الإعلام على خريطة الصناعات العالمية فى ظل المخاطر والتحديات والفرص الاستثمارية والتكنولوجية.