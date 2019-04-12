إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من منصبه.. وبدء فحص الأجانب ضمن 100 صحة

كما أعلن خلال إجتماعه بمديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة ، تواجد فرق ثابتة للمبادرة الرئاسية بأماكن ظاهرة بجميع اللجان والمقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية القادمة وأن تكون في مسار الناخبين ، مع الإستعداد لتطبيق كافة المعايير والتعليمات الخاصة بتجهيز المقرات الإنتخابية في الأماكن التابعة للمديرية .

كما أكد بدء المسح بحملة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك لغير المصريين "الأجانب" ، وتبدأ عملية المسح الطبي لهم اعتبارا من غدا السبت الموافق 13 ابريل 2019 وحتي 30 ابريل 2019 .

واشار وكيل وزارة الصحة ، أن إجمالي المواطنين الذين تم المسح الطبي ضمن الحملة 3 مليون و 464 ألف و 396 مواطن ، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 17 ألف و 237 مريضا ، و إجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية "ضغط – سكر "، 42 ألف و 759 حالة.