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إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من منصبه.. وبدء فحص الأجانب ضمن 100 صحة

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:29 م
إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من منصبه.. وبدء فحص الأجانب ضمن 100 صحة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إعفاء مدير مستشفي الزقازيق العام من مهام منصبه ، نظرا لمؤشرات الأداء ، والزيارات الإشرافية من المديرية علي المستشفي ، وتكليف مدير عام الطب العلاجي ، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتسيير الأعمال لحين تكليف مدير جديد للمستشفي .

كما أعلن خلال إجتماعه بمديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة ، تواجد فرق ثابتة للمبادرة الرئاسية بأماكن ظاهرة بجميع اللجان والمقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية القادمة وأن تكون في مسار الناخبين ، مع الإستعداد لتطبيق كافة المعايير والتعليمات الخاصة بتجهيز المقرات الإنتخابية في الأماكن التابعة للمديرية .
 
كما أكد بدء المسح بحملة 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك لغير المصريين "الأجانب" ، وتبدأ عملية المسح الطبي لهم اعتبارا من غدا السبت الموافق 13 ابريل 2019 وحتي 30 ابريل 2019 .
 
واشار وكيل وزارة الصحة ، أن إجمالي المواطنين الذين تم المسح الطبي ضمن الحملة   3 مليون و 464 ألف و 396 مواطن ، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 17 ألف و 237 مريضا ، و إجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية "ضغط – سكر "،  42 ألف و 759 حالة.
 
 
 
 

 


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