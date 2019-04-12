إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب جرار زراعى محمل بالكتان بالمحلة

أصيب 4 اشخاص بإصابات خطيرة فى حادث انقلاب جرار زراعى بمقطورة محملة بالكتان على الطريق الدائري بالمحلة، قادما من محافظه كفر الشيخ، متجها الى قرية شبراملس مركز رفتي بمحافظة الغربية، وتم نقلهم الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية، اخطارا من مأمور قسم اول المحلة، بانقلاب جرار زراعي بمقطورة محملة بالكتان، على الطريق الدائرى، انتقلت شرطة النجدة وسيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج، واتخاذ الاجراءات القانونيه.