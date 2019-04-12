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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على الجيرة ببنها

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:36 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على الجيرة ببنها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية- نيفين طه
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر مشاجرة مع أخرين بالأسلحة النارية لخلافات علي الجيرة بينهما ، تم نقل المصابين مستشفي بنها العام والتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسين جندية مأمور مركز شرطة بنها، بتلقيه إشارة  من عمليات النجدة بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية جمجرة الجديدة – دائرة المركز
بالإنتقال والفحص  تبين حدوثها بين كل من :"عصام ع"54سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني، وأنجاله كلا من :-"سامي.ع"17سنة،مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني، ومحمد ع ص  18 سنة،عامل مصاب برش خرطوش بالقدمين ،وتم نقلهم لمستشفي بنها العام وتصرح لهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم ، و"عبدالرحمن.ع"25سنة، و"سعيد.ع"46سنة،وجميعهم مقيمين بناحية جمجرة الجديدة  دائرة مركز بنها.
 
وذلك بسبب وجود خلافات جيرة مستمرة بين الطرفان ، قام علي أثرها اليوم الثاني بتحرير محضر إتهم فيه الطرف الثاني بالتعدي عليه بالسب والشتم ولدي علم الطرف الثاني بذلك توجها اليه لمعاتبته فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجره قام علي أثرها الرابع بالتعدي عليهم بالضرب وقيام الخامس بإطلاق عيار ناري من سلاح فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته أحدث إصابة الطرف الأول وفرا هاربان.
 
تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرف الثاني  وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة علي النحو المبين وتم بإرشاد الخامس ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 2 طلقه من ذات العيار، وتم التحفظ عليه.
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق .
 
 

 

 


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