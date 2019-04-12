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إزالة 34 حالة تعدى بمساحة 6508 متراً على الأراضى الزراعية بالشرقية

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:17 م
إزالة 34 حالة تعدى بمساحة 6508 متراً على الأراضى الزراعية بالشرقية حملة إزالة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلنت محافطة الشرقية، تنفيذ إزالة 34 حالة تعدى بمساحة 6 الآف و508 متراً على الأراضى الزراعية فى 6 مراكز ومدن بالمحافظة.
 
وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية  بمساحة 1108 م2 ، وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 4615 م2، ورئاسة مركز ومدينة ديرب نجم إزالت 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 262 م2، ورئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتنفيذ إزالة 2 حالة تعدى بمساحة 186 م2.
 
كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بتنفيذ 2 حالة تعدى على مساحة 187 م2 ،ورئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة حالة تعدى بمساحة 150 م2.
 
وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة ويتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين وذلك لفرض سيادة وهيبه الدولة على أراضيها واستردادها لاملاكها حتى يتثنى إقامة المشروعات التنموية والإستثمارية على أرض محافظة الشرقية وتحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء المحافظة.
 

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