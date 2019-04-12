أوقاف الإسكندرية: 187 مسجدا للاعتكاف فى شهر رمضان

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم إعداد ١٨٧ مسجدا للاعتكاف بكل أنحاء المحافظة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك استعدادات خاصة لشهر رمضان من حيث الخطة الدعوية والإجراءات المشددة على كل الأئمة على حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن مساجد الاعتكاف لها اعتبارات خاصة من حيث اختيار المساجد أهمها مساحته ووجود أماكن لاستراحة المصلين طوال فترة الاعتكاف ومزودة بدورات مياه مجهزة لكى تستوعب الأعداد الكبيرة بالإضافة إلى تخصيص أمام لكل مسجد مشرفًا على الاعتكاف.