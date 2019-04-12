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بناء على توجيهات الرئيس..

أهلا رمضان.. منافذ أمان توفر سلع غذائية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:09 م
أهلا رمضان.. منافذ أمان توفر سلع غذائية بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية شوادر كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت منافذ "أمان" المشاركة فى مبادرة "أهلاً رمضان" بتوفير السلع الأساسية والغذائية بالأسعار المناسبة عبر منافذها على مستوى الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وشاركت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30 %.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد -  أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن إفتتاح وتطوير (13) منفذاً جديداً بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

       

 

توفير السلع الغذائية
توفير السلع الغذائية

 

سلع غذائية مخفضة
سلع غذائية مخفضة

 

شوادر كلنا واحد
شوادر كلنا واحد

 

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

 


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