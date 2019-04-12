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أمين "العلميين": النقيب حول أكثر من 20 عضوا بالمجلس للتحقيق لاختلافات الرأى

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:40 م
أمين "العلميين": النقيب حول أكثر من 20 عضوا بالمجلس للتحقيق لاختلافات الرأى الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إن الحكم الصادر أمس، منح الحق لمجلس النقابة في الدعوة لعقد مجلس طارئ، والحق للجمعية العمومية اتخاذ الإجراءات التي تراها حيال مخالفات الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين.
 
وأضاف النادى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين، أن النقيب تعدي علي اختصاصات مجلس النقابة، وعين مستشارين دون الرجوع للمجلس، وتهميش دوره، وملاحقة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وحول أكثر من 20 عضوا للتحقيق لاختلافه في الرأي معهم، بجانب أنه تقدم بشكاوي للنيابة ضد 13عضو بالمجلس دون وجه حق، وتم إثبات عدم صحة كل ما ادعاه، وتم حفظ التحقيقات.
 
وتابع: كما زور النقيب محضر اجتماع شعبة العلوم الطبية، ووقع بحضور أحد الأعضاء رغم فصل العضو، بالإضافة إلى أنه اتخذ قرار بفصل الأمين العام منفردا، واتهامه بوجود مخالفات مالية، إلا أنه تم بطلان القرار بحكم قضائى، وأعاد الأمين لمنصبه، لافتا إلى أن النقيب عرض ميزانية النقابة لعام 2018 ، وتم رفضها 3 مرات من مجلس النقابة. 
 

 
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