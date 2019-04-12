أمن الوادى الجديد يضبط 168 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملات مكبرة

ورد إخطار أمني إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا يفيد ضبط 168 هاربا من أحكام حبس جنائية وجزئية مستأنفة على مدار الأسبوع المنقضي.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط هارب من حكم جنائي، و89 حبس جزئي، كما نجحت إدارة البحث الجنائي، في ضبط 30 هاربا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 91 غرامة جزئية، و3مخالفات جزئية، غرامات مستأنفة.