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الجمعة، 12 أبريل 2019 02:13 م
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أمن الوادى الجديد يضبط 168 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملات مكبرة

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:28 م
أمن الوادى الجديد يضبط 168 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملات مكبرة حملة أمنية - أرشيفية
الوادى الجديد-فريق المحافظات
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أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ضبط 168 هارب من أحكام قضائية في حملات أمنية بمراكز المحافظة وفي الأكمنة الحدودية والأمنية علي مدار الأسبوع المنقضي. 

 
ورد إخطار أمني إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا يفيد ضبط 168 هاربا من أحكام حبس  جنائية وجزئية مستأنفة على مدار الأسبوع المنقضي. 
 
وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط هارب من حكم جنائي، و89 حبس جزئي،  كما نجحت إدارة البحث الجنائي، في ضبط 30 هاربا في الأكمنة الحدودية والأمنية بمداخل وطرق المحافظة الخارجية والسريعة، وتحصيل 91 غرامة جزئية، و3مخالفات جزئية،  غرامات مستأنفة.
 
 
 
 
 

 


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