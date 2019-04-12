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الجمعة، 12 أبريل 2019 03:03 م
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أسعار الخضار اليوم الجمعة 12-4-2019 بسوق العبور

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:09 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 12-4-2019 بسوق العبور سوق خصار
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 12-4-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 5.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 6 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4 – 6 جنيهات للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 – 6 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 7.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 9.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من  6 - 8 جنيهات.
 
 

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