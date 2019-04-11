5 طلبات إحاطة تناقشها "نقل البرلمان" فى اجتماعيها الأحد.. تعرف عليها

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خمس طلبات إحاطة، فى اجتماعيها المنعقدين يوم الأحد المقبل، بحضور عدد من المسئولين بوزارة النقل، وعدد من الجهات المعنية.

ويستعرضها "اليوم السابع" كالتالى:

1. طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام عبد الواحد بشأن الحاجة إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق شبين الكوم، قويسنا بمحافظة المنوفية.

2. طلب الإحاطة المقدم من النائب سامر التلاوى بشأن الحاجة إلى رفع كفاءة وصيانة لطريقى شبين الكوم قويسنا وشبين الكوم القناطر الخيرية بمحافظة المنوفية.

3. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوى بشأن الحاجة الملحة لتشغيل النزلة الرابطة بين طريق شبرا بنها الحر والطريق الزراعى لفك الاختناق المرورى الناتج عن إنشاء كوبرى قلما.

4. طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم استكمال أعمال كوبرى قلما بمحافظة المنوفية.