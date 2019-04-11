3.5 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس 2019

كتب أحمد يعقوب

أكد السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ان اجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الاسكندرية خلال شهر مارس الماضي بلغ نحو 3 مليار و 469 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 936 مليون جنيه خلال نفس الشهر.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك تضمن إفراج جمارك الاسكندرية نحو6311 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالى مليار و 943 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الثالث لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الاوروبي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك ان إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسم تنمية نحو 509 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك ان جزء كبير من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي اعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات حيث تم اعفاء تلك السيارات من سداد اكثر من 778 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي الي جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الي إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1124 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 703 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 153.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 892 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مارس 2019 بقيمة بلغت 822 مليونا جنيها وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 108.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 22 مليون جنيه.