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21 شركة مجرية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار والتجارة.. 16 أبريل

الخميس، 11 أبريل 2019 01:00 ص
21 شركة مجرية تزور مصر لبحث فرص الاستثمار والتجارة.. 16 أبريل عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية
كتب- إسلام سعيد
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كشف عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، عن استقبال وفد مجرى رفيع المستوى برئاسة Magyar levente، وزير الدولة للشئون البرلمانية لدولة المجر يوم 16 أبريل 2019، لزيادة التعاون الاقتصادى، وجذب استثمارات جديدة داخل مصر.

وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ستقوم بتنظيم منتدى الاستثمار المجرى المصرى، لبحث الفرص المشتركة بين الجانبين.

وأوضح، أنه مقرر تنظيم لقاءات ثنائية مع الشركات المجرية وعددها 21 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة أهمها "الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، الأجهزة الطبية، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات والنقل الثقيل ومكونات صناعة السيارات، القطاع التجارى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معالجة مياه الصرف الصناعى وتقنياتها.

 


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