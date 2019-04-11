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10 صور تلخص حياة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

الخميس، 11 أبريل 2019 02:43 م
10 صور تلخص حياة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
كتب محمد جمال
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اعتقلت الشرطة البريطانية جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس داخل السفارة الإكوادورية ، اليوم الخميس بعدما قام السفير الإكوادورى فى بريطانيا بدوعتهم وسمح لهم بالدخول إلى المبنى.

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقالة لترحيله إلى الولايات المتحدة، وألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج اليوم بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التى يتحصن بها منذ عام 2012.

وحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس، بريطانيا على احترام حقوق مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج بعد اعتقاله؛ وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسمه ديمترى بيسكوف.

أسانج
اعتقال أسانج

 

جوليان أسانج
جوليان أسانج

 

جوليان (2)
جوليان أسانج 

وقال بيسكوف - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن روسيا تأمل فى احترام جميع حقوق أسانج بعد اعتقاله.

كما انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، فى السفارة الإكوادورية فى لندن، قائلة "يد الديمقراطية تخنق الحرية".

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز محطات جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيلكيس فى 10 صور..

- ولد فى يوليو 1971، تاونسفيل، كوينزلاند.

- صحفى وناشط ومبرمج أسترالى، أسس موقع ويكيليكس ويرأس تحريره.

- حصل على جائزة من منظمة العفو الدولية فى 2009.

أسانج
أسانج

- كان أسانج هاكر عندما كان مراهقا، ثم مبرمج الكمبيوتر قبل أن يصبح معروفا لعمله مع ويكيليكس ، وجعل ظهوره العلنى فى جميع أنحاء العالم للتحدث عن حرية الصحافة، والرقابة، والصحافة الاستقصائية.

- أصبحت ويكيليكس معروفة عالميا فى عام 2010 عندما بدأ فى نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة.

- نظرت وزارة العدل فى الولايات المتحدة فى مقاضاة أسانج لعدة جرائم. 

ج
جوليالن أسانج فى السفارة الإكوادورية

 

جوليان أسانج
جوليان أسانج

 

جوليان
جوليان

 

رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج (2)
رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج 

 

رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج
رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج
 
 
ويكيليكس-جوليان-أسانج
ويكيليكس جوليان أسانج

 

سفارة الإكوادور فى بريطانيا
سفارة الإكوادور فى بريطانيا

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