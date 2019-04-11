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ويكيليكس: اعتقال جوليان أسانج مخطط لترحيله إلى الولايات المتحدة

الخميس، 11 أبريل 2019 01:18 م
ويكيليكس: اعتقال جوليان أسانج مخطط لترحيله إلى الولايات المتحدة جوليان أسانج
كتب محمد جمال
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قالت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس أن شبكة ويكيليكس أعلنت أن اعتقال رئيسها جوليان أسانج هدفه ترحيله إلى الولايات المتحدة.

 

وألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الخميس بعدما تم استدعائه إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.

 

وقالت الشرطة فى بيان لها "ألقى ضباط من شرطة العاصمة القبض على جوليان أسانج (47 عاما) اليوم الخميس 11 أبريل فى سفارة الإكوادور".

 

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على أسانج "بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء" الذى منحته لأسانج.


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