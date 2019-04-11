وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية داخل عدد من المدارس بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تفقد محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدداً من مدارس إدارة شرق المحلة التعليمية، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، رافقه الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة مدارس الشهيد عادل غانم الابتدائية، والشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية، والسيدة زينب الثانوية بنات، والسادات الثانوية بنين، ولاحظ خلال زيارته لمدرسة الشهيد عادل غانم وجود عدداً من السلبيات داخل المدرسة، وكلف بإزالتها فورا، كما كلف مدير عام الإدارة بإزالة باقي السلبيات اليوم، وإحالة المقصرين للشئون القانونية.

وقام"حماد" بعقد اجتماعا مع هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة للتنبيه على الاهتمام بوسائل الأمن والسلامة، والاستعداد للامتحانات العملية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى.

كما شدد على إزالة بعض التشوينات الخشبية الموجودة في مدرستي الشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية، والسيدة زينب الثانوية بنات، وكتابة تقرير يفيد بالتخلص من تلك التشوينات.