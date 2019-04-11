video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية داخل عدد من المدارس بالمحلة

الخميس، 11 أبريل 2019 02:27 م
وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية داخل عدد من المدارس بالمحلة تفقد المدارس
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
تفقد محمد فاروق حماد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدداً من مدارس إدارة شرق المحلة التعليمية،  للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، رافقه الدكتور هانى مجاهد مدير إدارة شرق المحلة التعليمية.
 
وتفقد وكيل الوزارة مدارس الشهيد عادل غانم الابتدائية، والشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية، والسيدة زينب الثانوية بنات، والسادات الثانوية بنين، ولاحظ خلال زيارته لمدرسة الشهيد عادل غانم وجود عدداً من السلبيات داخل المدرسة، وكلف بإزالتها فورا، كما كلف مدير عام الإدارة بإزالة باقي السلبيات اليوم، وإحالة المقصرين للشئون القانونية.
 
وقام"حماد" بعقد  اجتماعا مع هيئة التدريس والعاملين بالمدرسة للتنبيه على الاهتمام بوسائل الأمن والسلامة، والاستعداد للامتحانات العملية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى.
 
كما شدد على إزالة بعض التشوينات الخشبية الموجودة في مدرستي الشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية، والسيدة زينب الثانوية بنات، وكتابة تقرير يفيد بالتخلص من تلك التشوينات.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ المنوفية يتفقد مدارس قويسنا ويشهد مهرجان التفوق السنوى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

وكيل تعليم الغربيه

المحله




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة