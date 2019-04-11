وزير خارجية بريطانيا: أسانج ليس بطلا والقضاء سيحدد مستقبله

كتب : أحمد علوى

قال جيريمى هانت ، وزير الخارجية البريطانى، ان جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل لدى لندن، ليس بطلاً، ولقد كان يخفى الحقيقة لسنوات وسنوات، ومن الصواب أن يتم تحديد مستقبله من قبل النظام القضائى البريطانى.

ووفقاً لقناة يورو نيوز المعنية بالشأن الاوروبى، فإن ما حدث اليوم هو نتيجة سنوات من الدبلوماسية الحذرة فى بلدنا، وليس جوليان أسانج هو الذى احتجز كرهينة فى سفارة الإكوادور ، بل جوليان أسانج هو الذى وضع سفارة الإكوادور فى وضع كان لا يطاق لهم مطلقًا.

ويواجه الأسترالى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للتسريبات عقوبة السجن تصل إلى 12 شهرا فى بريطانيا لعدم مثوله أمام المحكمة لتجنب ترحيله إلى السويد فى عام 2012 لمواجهة ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية اليوم الخميس أنه أسانج مثل أخيرا أمام المحكمة اليوم، وذلك بعد أن طرد بشكل مثير من سفارة الإكوادور فى لندن، والتى كان قد لجأ إليها سياسيا خلال السبع سنوات الماضية.