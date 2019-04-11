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وزير بريطانى: مؤسس موقع ويكيليكس سيواجه العدالة بالشكل الأمثل فى لندن

الخميس، 11 أبريل 2019 01:42 م
وزير بريطانى: مؤسس موقع ويكيليكس سيواجه العدالة بالشكل الأمثل فى لندن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج
لندن (أ ش أ)
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أكد سير آلان دنكن وزير الدولة لشئون أوروبا والأمريكتين فى بريطانيا، أن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج سيواجه العدالة بالشكل الأمثل فى بريطانيا، مشيرا إلى أن القضية الآن باتت فى يد القضاء.

 

وأعرب دنكن- فى بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الإلكترونى- عن امتنانه لحكومة الإكوادور على الإجراءات التى اتخذتها، وأكد أن ذلك أعقب محادثات مكثفة بين البلدين، كما أبدى تطلعه لتعزيز العلاقة الثنائية بين المملكة المتحدة والإكوادور فى السنوات المقبلة.

 

تنسيق مع الإكوادور وعبارات شكر

من جهته، وجه وزير الخارجية البريطانى جيرمى هانت، اليوم الخميس، الشكر لرئيس الإكوادور لينين مورينو، وذلك عقب تعاون الأخير مع بريطانيا لاعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج فى لندن.

 

يذكر أن رئيس الإكوادور كان قد أعلن سحب حق اللجوء الذى كان قد تم منحه لأسانج عام 2012؛ لانتهاكه شروط اللجوء، ما مهد الطريق أمام قوات الشرطة لدخول سفارة الإكوادور فى لندن واعتقال أسانج.

 

ولجأ أسانج - الذى تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره عددا كبيرا من الوثائق السرية - إلى سفارة الإكوادور فى لندن؛ للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد بتهمة التحرش الجنسى.

 


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