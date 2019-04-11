وزير النقل يطالب رؤساء أكثر من 16 شركة مصرية كبرى بالاستثمار بالسكة الحديد

كتب رضا حبيشى

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رؤساء أكثر من 16 شركة مصرية كبرى متخصصة فى أعمال البناء والتشييد والمقاولات والبنية التحتية من أجل استعراض الفرص المتاحة أمام هذه الشركات للدخول فى تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية فى منظومة السكك الحديدية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بهذا المجال بما يساهم فى سرعة إنجاز هذه المشروعات التى تساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهيئة السكك الحديدية فى هذا المجال وخاصة مشروعات تجديد القضبان ( 140 كم ) مرتبطة بمشروعات تطوير نظم الإشارات، و(818 كم) سكة حديد أخرى متراكم تجديدها وذلك بصفة عاجلة.

وخلال الاجتماع قدمت هيئة السكك الحديدية وفق بيان، عرضا تقديميا عن أعمال تجديدات وتركيبات وتجهيزات السكة والمفاتيح من حيث تجهيز مكونات السكك والمفاتيح بأحواش التجميع وتنفيذ الأعمال بالمواقع آليا وتنفيذ الأعمال بأحواش المحطات باستخدام الأوناش واللوادر والحفارات وكذلك مواقع العمل المطلوب تجديد القضبان بها.

وأكد الوزير أن المجال يشمل إلى جانب مشروعات تجديدات السكة الحديد تنفيذ مشروعات أخرى وأن الشركات المصرية سيكون لها دور كبير فى هذه الأعمال، لافتا إلى ضرورة توسيع قاعدة إنتاج الشركات المصرية لفلنكات السكك الحديدية وتنفيذ أعمال الأنفاق بما يساهم فى توفير العملة الصعبة وتوفير الوقت وسرعة الإنجاز، مضيفا إلى إمكانية الدخول فى شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة فى هذه المجالات ونقل الخبرات والتكنولوجيا لتوطين هذه التكنولوجيا فى مصر.