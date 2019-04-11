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وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد مشابهة للمترو

الخميس، 11 أبريل 2019 10:34 ص
وزير النقل: بوابات إلكترونية لدخول وخروج محطات السكة الحديد مشابهة للمترو المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال الاجتماع
كتب رضا حبيشى
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كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل عن اعترام الوزارة عمل نظام جديد للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية مشابه  لنظام الدخول  والخروج  بمترو الانفاق عن طريق تركيب بوابات الكترونية  للدخول  والخروج في كافة المحطات بما يضمن  حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل للسفير البريطاني بالقاهرة جيفرى آدامز  والسفير الكندي بالقاهرة جيس داتون وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات تطوير السكة الحديد ومشروعات المترو والفرص الاستثمارية فى مجالات النقل المختلفة .

وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى على عمق العلاقات بين مصر وكلا من بريطانيا وكندا مشيدا بالتعاون القائم مع الشركات الكندية فى مجال مترو الانفاق، ومشيرا الى أنه يتطلع الى التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع النقل بما لها من خبرة كبيرة في هذا القطاع  لافتا الى إهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة وسائل النقل الجماعي سواء داخل القاهرة أو فى عواصم المحافظات أو تلك التى تربط القاهرة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد خلال السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في مجالات النقل  وذلك في ظل إرادة سياسة  داعمة لأحداث نقلة نوعية كبيرة  في كافة قطاعات النقل .

وأضاف المهندس كامل الوزير  أن أولى المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الشركات البريطانية هي مجال اصلاح وصيانة خطوط السكة الحديد بما للشركات الانجليزية من خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة وفقا لاستراتيجتها في تحسين وتطوير منظومة السكك الحديدية ستقوم مستقبلا بعمل نظام جديد للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية مشابه  لنظام الدخول  والخروج  بمترو الانفاق  وذلك عن طريق تركيب بوابات الكترونية  للدخول  والخروج في كافة المحطات بما يضمن  حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة وهو ما يمكن التعاون من خلاله مع الشركات الكندية والبريطانية.

وأوضح الوزير أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفاده من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي لذا يتم العمل على تطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا وأن مجال ادارة وتشغيل المحطات المتعددة الاغراض في الموانىء البحرية المصرية مجال هام يمكن أن يكون قاعدة للتعاون بين مصر وبريطانيا وخاصة مع التقدم الكبير لبريطانيا  في هذا المجال

ومن جانبه أكد السفير البريطاني بالقاهرة على امكانية التعاون في مجال السكك الحديدية في مجال اصلاح السكك الحديدية ومجالات أخرى مشيرا  الى انه سيدعو الشركات البريطانية المتخصصة  في قطاعات النقل لبحث التعاون في المجالات التي تم التباحث حولها كما أعرب السفير الكندي بالقاهرة عن سعادته بهذا اللقاء وبتطلعه الى زيادة التعاون القائم بين الشركات الكندية والمصرية في مجال مترو الانفاق والسكك الحديدية  وفي مجال النقل الجماعي .

 


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