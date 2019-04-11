وزير القوى العاملة: مصر تفى بإلتزاماتها تجاه عمالها وخفضت نسبة البطالة لـ8.9%

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أَنَّ الدَوْلَةَ المِصْرِيَّة، اسْتَطَاعَت خَلَالَ السَنَوَاتِ الأرْبَعِ المَاضِيَة، الانْطِلَاقَ نَحْوَ البِنَاءِ وَالتَنْمِيَةِ، بِإقَامَةِ مَشْرُوعَاتٍ قَوْمِيَّةٍ عِمْلَاقَةٍ، سَاهَمَتْ فِي خَفْضِ مُعَدَّلَاتِ البَطَالَةِ لِتَصِلَ إلَى 8.9%، كما حققت تَقَدُّمًا غَيْر مَسْبُوقٍ فِي تَنْفِيذِ الإصْلَاحَاتِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالمَالِيَّةِ بِشَهَادَةِ المُؤَسَّسَاتِ الدَوْلِيَّةِ المُخْتَصَّة عَلَى الرَغْمِ مِنَ التَحَدِّيَاتِ الكَبِيرَةِ وَالتي مِنْهَا مُكَافَحَةُ الإرْهَاب الأسْوَد وَالتَطَرَّف نِيَابًة عَن الإنْسَانِيَّة كُلِّهَا.

وأعرب وزير القوي العاملة خلال احتفالية مئوية منظمة العمل الدولية عن َفْخَر مِصر بَأنَّهَا مِن أولَى الدول التي انْضَمَّت إلى مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلِيَّة منوهاً إلى أن مِصْرُ احْتَفَلَت فِي عَام 2016 بِالعِيدِ الثَمَانِين لِانْضِمَامِهَا إلَى المُنَظَّمَة، فضلا عن أنها عُضْوٌ مُؤَسِّسٌ وَفَعَّال مِنْ خِلَالِ تَمْثِيلِهَا الدَائِم دَاخِل المُنَظَّمَة، حَيْثُ تَأسَّسَ مَكْتَب مُنَظَّمَة العَمَل الدَوْلِيَّة بِالقَاهِرَةِ مُنْذُ عَام 1959.

وقال "سعفان" إنَّ اخْتِيَار مُنَظَّمَةُ العَمَل الدَوْلِيَّة لِمِصر ضِمْنَ الدوَل التي تَحْتَفِلُ فِيهَا بِمِئَوِيَّتِهَا، خَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى مَكَانَةِ مِصْر كَدْوَلَةٍ رَائِدَةٍ تُقَدِّسُ قِيمَة العَمَل، وَتُحَقِّقُ مَبْدَأ العَدَالَة الاجْتِمَاعِيَّة، لَيْسَ فَقَط فِي المَنْطِقَةِ العَرَبِيَّةِ وَالقَارَّةِ الأفْرِيقِيَّة، بَلْ عَلَى مُسْتَوَى العَالَمِ أجْمَع.

وأضاف قائلا: "لَقَد اجْتَمَعْنَا هُنَا اليَوْم لِنُقَدَّمَ التَهْنِئَةَ إلَى أسْرَةِ مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلِيَّةِ فِي جِنِيف، وَفِي أنْحَاءِ العَالَمِ، وَعَلَى وَجْهِ الخُصُوص، لِفَرِيقِ مَكْتَب مُنَظَّمَةِ العَمَل الدَوْلِيَّةِ بِالقَاهِرَة، مؤكدا أنهم كَانُوا دَوْمًا خَيْر عَوْنٍ لَنَا مِنْ خِلَالِ نَقْلِ الخِبْرَاتِ والتَجَارِبِ العَالَمِيَّةِ، لِلنُهُوضِ بِقَضَايَا العَمَلِ وَالعُمَّالِ فِي مِصْر.

وأكد وزير القوي العاملة أنْ بلادي تَحْرِصُ دَائِمًا عَلَى الوَفَاءِ بِالْتِزَامَاتِهَا تَجَاهَ عُمَّالِهَا، مِنْ خِلَالِ تَطْبِيقِ تَشْرِيعَاتِهَا الوَطَنِيَّةِ، وَاحْتِرَامِ الاتْفَاقِيَّاتِ الأسَاسِيَّةِ الثَمَان، بِالإضَافَةِ إلَى تَصْدِيقِهَا عَلَى 56 اتْفَاقِيَّةِ عَمَلٍ دَوْلِيَّةٍ أخْرَى، تَضَعُ إطَارًا لِسِيَاسَاتِهَا الاجْتِمَاعِيَّةِ وَلِسِيِاسَاتِ التَشْغِيلِ وَالعَمَل.

ورَحَّبَ الوزير في ختام كلمته بِقِيَامِ مُنَظَّمَةِ العَمَلِ الدَوْلِيَّةِ، بِتَطْويِرِ آلِيَّاتِ عَمَلِ هَيْئَاتِهَا الإشْرَافِيَّة، بِشَفَافِيَةٍ كَامِلَةٍ لِتَحْقِيقِ العَدَالَةِ الاجْتِمَاعِيَّة، تَأكِيدًا لِدَوْرِهَا البَارِز فِي ذَلِكَ، مِنْ خِلَالِ حُصُولِهَا عَام 1969 عَلَى جَائِزَةِ نُوبِل لِلسَلَام، معربا عن تمنياتهبمَزِيد مِنَ النَّجَاحِ وَالعَمَلِ الدَؤُوب، لِتَحْقِيقِ المَزِيد مِنَ الحُقُوقِ وَالمُكْتَسَبَاتِ لِعُمَّالِ العَالَم.