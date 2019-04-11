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خلال الاحتفال بمئوية العمل الدولية..

وزير القوى العاملة: اختيار مصر ضمن 187 دولة للاحتفال بمئويتها لم يأت من فراغ

الخميس، 11 أبريل 2019 03:22 م
وزير القوى العاملة: اختيار مصر ضمن 187 دولة للاحتفال بمئويتها لم يأت من فراغ رئيس الوزراء خلال الاحتفالية
كتب محمود راغب
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن اختيار مصر من ضمن 187 دولة أعضاء في المنظمة الدولية بتمثيلها الثلاثي" حكومات، وأصحاب أعمال وعمال" لإقامة الاحتفالية بها لم يأت من فراغ، بل اعتمد على معايير نجاح كثيرة، ومقومات اختيار أساسية تتمتع بها مصر، وعمل دؤوب وجهود مضنية من العمل بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن اعتبارها من أولى الدول المنضمة لها.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال احتفالية منظمة العمل الدولية، التى تقام بإحدى الفنادق الكبرى، بالذكرى المئوية لتأسيسها فى "1919-  2019" ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ أيام قمنا بزراعة 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير، أهدتها منظمة العمل الدولية إلي مصر بهذه المناسبة كالتفاته مميزة لتقديم احتفالاتهم للعالم من قلب الحضارة المصرية، وقام بزراعة هذه الأشجار 50 شاب وشابة من طلبة الجامعات حتى يكون لهم غرس في واحدة من أهم المشاريع المصرية الذي  يعمل به 4 آلاف عامل .  

وأكد وزير القوى العاملة أن مصر هى أم الحضارات تقف شامخة  بأهراماتها ومعابدها وكنائسها فى بلد حضارة وعراقة، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية تعد هى أقدم منظمة تتبع هئية الأمم المتحدة.

ويشهد الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما يشهد الاحتفالية، عدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات العمالية، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية.

والاحتفالية يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءاً من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.

وتذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث في الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 

 

 


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