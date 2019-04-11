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وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بإنهاء استعدادات استفتاء تعديل الدستور

الخميس، 11 أبريل 2019 02:00 ص
وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بإنهاء استعدادات استفتاء تعديل الدستور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بسرعة الانتهاء من تجهيز مقرات الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع انعقادها قريبًا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والتعليم والعلوم، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن المحافظات تعمل على قدم وساق للاستعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بالتأكد من جاهزية مقرات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يضمن سهولة تأمينها والتيسير على المواطنين الذين سيتوجهون للاستفتاء.


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