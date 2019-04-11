وزير التنمية المحلية يلتقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة لمناقشة دعم مشروعات التنمية

كتب على عبد الرحمن

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش، والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم خلال اللقاء استعراض نتائج اللقاء السابق لوزير التنمية المحلية مع سفير الاتحاد الأوروبى من خلال رؤية الوزارة لدعم التنمية فى مصر والمشروعات التى يمكن للاتحاد الأوروبى المشاركة فى تنفيذها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى موافقة الاتحاد الأوروبى على دعم مشروع التطوير المؤسسى للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتحويلة إلى أكاديمية متخصصة لتدريب الكوادر المحلية فى مصر خاصة مع تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد الذى يدعم اللامركزية فى مصر والرقابة المحلية على عمل الحكومة وذلك بهدف الإرتقاء بأسلوب العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات وأيضا تدريب الكوادر المحلية فى بعض الدول الأفريقية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء عدة موضوعات يمكن للاتحاد الأوروبى تقديم الدعم اللازم لها منها مبادرة "مشروعك" لتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم وتمكين المرأة وإقامة مشروعات إنتاجية لها لدعم المرأة اقتصاديا، لافتا إلى مشروع "شغلك جنب بيتك" الذى يهدف لإقامة منطقة صناعية صغيرة فى كل قرية يعتمد على الصناعات الصغيرة والاستفادة فى هذا المجال من تجربة الهند والصين.

كما عرض الوزير لعدد من المشروعات الأخرى لترشيد المياه منها مشروع استبدال كل صنابير المياه العادية بـ 500 ألف صنبور موفر للمياه فى الهيئات الحكومية والمساجد بكل المحافظات على مستوى الجمهورية وهو ما سيوفر ما يقرب من 10 آلاف متر مكعب من المياه ومشروع آخر يتعلق بإمداد دواوين عموم المحافظات والأجهزة التابعة لها بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأيضا المساهمة فى استقرار مصر المائى والطاقة من خلال تطوير القرى الأولى بالرعاية وذلك بإمدادها بالطاقة ومياه الشرب وذلك ضمن مشروع الاتحاد الأوروبى للمياه والطاقة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى التعاون مع الحكومة المصرية فى عدة مشروعات كبيرة منها مصرف كتشنر والذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع عدة وزارات هى الإسكان والتنمية المحلية والبيئة والمالية وأن الاتحاد الأوروبى سيوفر الدعم الفنى اللازم للوحدة الفنية المساعدة لتنفيذ المشروع داخل الوزارة، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبى لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ومؤتمر المدن الأفريقية المقرر عقده خلال يونيو المقبل والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية ويتزامن مع افتتاح مقر منظمة المدن الأفريقية بالقاهرة، وقال إن الاتحاد حريص على توفير الخبرات العلمية فى مجال دعم اللامركزية لوزارة التنمية المحلية والمحافظات بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبى.