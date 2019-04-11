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على هامش فعاليات الدورة 206 لمنظمة اليونسكو بباريس..

وزير التعليم العالى يلتقى رئيس مجلس إدارة جمعية "بيت مصر" فى باريس

الخميس، 11 أبريل 2019 06:10 م
وزير التعليم العالى يلتقى رئيس مجلس إدارة جمعية "بيت مصر" فى باريس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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فى إطار مشاركته فى فعاليات الدورة 206 لمنظمة اليونسكو بباريس، التقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالسفير محمد الزرقانى رئيس مجلس إدارة جمعية بيت مصر بباريس، بحضور السفير إيهاب بدوى سفير مصر بباريس، ود. نيفين خالد المستشار الثقافى المصرى بباريس، وذلك بمقر السفارة المصرية بباريس.

وخلال الاجتماع، أكد عبد الغفار ، عمق علاقات التعاون العلمى والثقافى التى تربط مصر وفرنسا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى،  الأخيرة لفرنسا، والتى حققت نجاحًا ونتائج ملموسة فى عدة مجالات، وعلى رأسها توقيع اتفاقية إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لدعم الطلاب المصريين، وفتح المجال لهم للدراسة فى أكبر الجامعات العالمية.

وأشار د. عبد الغفار ، إلى أن المشروع يأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، لافتًا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، موضحًا أهمية هذا المشروع وتمسك الدولة المصرية بالتزاماتها تجاه تنفيذ بيت مصر فى الأزمنة المحددة، مؤكدًا أهمية الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.

وأوضح الوزير، أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين جنبا إلى جنب للباحثين من الدول الأخرى مما يسمح بالانخراط الثقافى والحضارى والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

و ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والإدارية لمشروع بيت مصر بباريس، وكذلك فحص ملفات المتقدمين لمسابقة اختيار المهندس المعمارى لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين 59 شركة مصرية وفرنسية تقدمت لهذه المسابقة، حيث وقع الاختيار على أفضل خمس شركات، ومن المقرر أن يتم اختيار الفائز فى منتصف يوليو 2019.


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