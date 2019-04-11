video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التعليم السابق: التنافسية الدولية أصبحت ضرورة وليست اختيار

الخميس، 11 أبريل 2019 05:16 م
وزير التعليم السابق: التنافسية الدولية أصبحت ضرورة وليست اختيار خلال الندوة
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
اكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، أن دستور 2014 مادة 19 نصت ان التعليم حق لكل مواطن وهدفه بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية الابتكار والتسامح وعدم التمييز وتوفير وفقاً لمعايير الجودة تكفل مجانية التعليم، و أوضح موقف قطاع كلية التربية النوعية والاقتصاد المنزلي، ودورها الفاعل والقوي وأنه تسعي دائما للتطوير في إطار عدم فصل البرامج التعليمية وأهدافها أو فصل المناهج عن بيئتها، كما أن انفاذ النظم والقواعد الجديدة بقدر ضرورتها
 
و أوضح الشربيني  أن التنافسية الدولية أصبحت ضرورة وليست اختيار ، والتعليم الآن سلعة، وأشار إلى اتفاقية الجات وتطبيقها علي التعليم منذ عام 1995 فالتعليم بات سلعة، كما شرح مفهوم التنافسية وخصائصها ومحدداتها، كما أنها ضرورة في مجال التعليم ولو لم يتم استثمار القدرات والامكانات والتي تتحول لميزة تنافسية كما أنه لابد من تحقيق قيمة مضافة والتي يجب أن تضاف للطلاب، وعلاوة علي ذلك تتجلي أهمية تحقيق الميزة التنافسية وحتميتها لمؤسسات التعليم، فالمنافسة باتت شرسة في ظل وجود الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والجامعات تعمل الآن بنظام مشترك، في ضوء مفاهيم جديدة مثل حتمية التغيير والتعلم مدي الحياة والمنافسة والحوكمة والمحاسبية وغيرها، واختتم حديثة بالاشارة لللعولمة وتحدياتها وضرورة الأخذ بمدخل تدويل التعليم كسبيل آمن لمواجهتها وتعاظم دور رأس المال الفكري والمعرفي
 
جاء ذلك خلال جلسة "حتمية التنافسية فى مؤسسات التعليم"،بمؤتمر كلية التربية النوعية بالمنصورة فى قسم الإعلام التربوى بالكلية . و 
" دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في تطوير القدرة التنافسية لمواجهة التغيرات العالمية "
 
حيث شارك فى الجلسة الدكتور جايمس توندو مدير الدراسات الدولية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ولاية نورث كارولينا،  في 
ودار حوار بين الدكتور جايمس وأساتذة وطلاب قسم الإعلام بالكلية حول دور الإعلام في التنمية ودرجات تأثيره وكيفية الاستفادة من وسائل الإعلام بصورة ايجابية . الأستاذ الأمريكي حرص علي حضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاستماع لمحاضرة الدكتور الهلالى الشربيني .و 
يرأس أعمال المؤتمر الدكتور عبد الله جاد عميد الكلية.
 
IMG-20190411-WA0015
 
IMG-20190411-WA0016
 
IMG-20190411-WA0017
 
IMG-20190411-WA0018
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى والبحث العلمى يتلقى تقريرًا حول تنمية بحيرة البردويل

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

وزير التعليم السابق

أخبار الجامعات




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة