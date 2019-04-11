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وزير الأوقاف يلتقى الواعظات لبحث دروس رمضان وبعثة الحج

الخميس، 11 أبريل 2019 09:27 ص
وزير الأوقاف يلتقى الواعظات لبحث دروس رمضان وبعثة الحج د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بواعظات الوزارة غدا الجمعة بديوان عام الوزارة فى لقاء علمى وإدارى بشأن الاستعداد لدروس رمضان، والمشاركة فى بعثة الحج ودورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 
ويبحث الوزير مشاركة الواعظات فى مجال التأليف والنشر والملتقيات الفكرية الرمضانية، من خلال مضاعفة الجهد واستغلال الأجواء الإيمانية للشهرالكريم، مع التأكيد على أن باب المشاركة في المسابقة العلمية الثقافية الكبرى التى أعلنت عنها الوزارة مفتوح لجميع الواعظات المعتمدات بالأكاديمية، بحيث ترشح الناجحات منهن لمرافقة بعثة الحج، كما سيكون أمامهن الفوز بالجوائز المالية وشهادات التقدير والمشاركة فى المحاضرات والمؤتمرات بالخارج حال طلب أى من الدول ذلك، كما سيتم اعتماد الناجحات فى المسابقة واعظات متميزات، وإلحاق من لم تلتحق بأكاديمية الأوقاف منهن بالدفعة الثانية بالأكاديمية.
 
 

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