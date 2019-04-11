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وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة غدًا بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة

الخميس، 11 أبريل 2019 06:45 م
وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة غدًا بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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يؤدي وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، خطبة الجمعة غدًابمسجد الحامدية الشاذلية، وموضوعها : ” ضوابط الأسواق وآدابها “.
 
ومن ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( المنيا – البحيرة – مرسى مطروح ) الجمعة القادمة، تحت عنوان  : " ضوابط الأسواق وآدابها ".
 
وتأتى القوافل فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية  وبرعاية وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.
 القافلة الأولى : إلى محافظة المنيا ، ويشارك فيها كل من :الشيخ أحمد عادل خميس .الشيخ  شر يف عبد الرحمن نظيم الشيخ طلبه إبراهيم بكر والشيخ مصطفى فوزي زكى .الشيخ  أحمد حسن عبد الجيد والشيخ إبراهيم لاني تهامي ، والشيخ أبو بكر جمال عبد الحكيم،  والشيخ محمود زاهر توفيق والشيخ محمد نادى علي الشيخ  على أحمد فهمى  كما تؤدى القافلة أيضًا درس العصر من خلال خطة المديرية عن (قضية المواطنة والانتماء الوطني) .
 
و القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من :الشيخ وليد مصطفى عقر .الشيخ  أحمد محمود منيس والشيخ رضا ممدوح غازى والشيخ  محمد أحمد عيسى والشيخ أحمد عبودة إبراهيم القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من : د. رمضان عبد السميع إبراهيم د.حسام محمود بيومى د. محمد سمير محمد عبد الغنى ود. محمد أحمد حامد .
 
 
 

 


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