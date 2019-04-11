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وزيرة التضامن تتفقد دار التربية للبنين بالمنيا

الخميس، 11 أبريل 2019 02:09 م
وزيرة التضامن تتفقد دار التربية للبنين بالمنيا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تفقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة دار التربية للبنين بالمنيا والتي تم افتتاحها في مارس 2018 وقامت والي بالاطمئنان علي حالة الأبناء وزارت الورش التدريبية مثل الدهانات والكهرباء والنجارة والمدرسة الصديقة والتقت بالأبناء داخل المدرسة ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.
 
وقالت وزارة التضامن أنه تم تطوير مؤسسة دار التربية بالمنيا التي تصل مساحتها حوالي 4000 متر وكانت طاقتها الاستيعابية 100 طفل تم رفعها إلي 200 طفل بعد التطوير بتكلفة حوالي 5 ملايين ونصف وشملت أعمال التطوير ما يلي أعمال إنشاء الملعب الخماسي من النجيل الصناعي وأعمال رفع كفاءة مبني مجمع الورش 1 ويشمل ورشة الحدادة وورشة الكهربا وأعمال رفع كفاءة مبني مجمع الورش 2 ويشمل ورشة النجارة وصالات الطعام والمطبخ وكذلك رفع كفاءة خط الصرف الرئيسي وأعمال تنسيق الموقع العام ويعمل بالمؤسسة 38 من الموظفين ومقدمي الرعاية وسد العجز بالجهاز الوظيفي طبقا لاحتياجات المؤسسة.
 
وجاء ذلك على هامش افتتاح الوزيرة أول مركز لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد بمحافظة المنيا وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سريرا ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً، وذلك بمرافقة اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطى وعدد من أعضاء مجلس  النواب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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