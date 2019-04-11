وزارة التخطيط: إنشاء حاضنات الأعمال يعد أحد أهداف مشروع رواد 2030

كتبت- هبة حسام

قام مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلًا فى دكتورة غادة خليل، مديرة المشروع بزيارة إلى جامعة المنصورة لتفقد مقر حاضنة الأعمال المتفق على إنشائها بمقر الجامعة، وذلك بصحبة دكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، كما قامت مدير مشروع رواد 2030 بافتتاح معرض لمنتجات طلاب محافظة الدقهلية والذى يأتى في إطار الحملة التوعوية "أبدأ مستقبلك".

وخلال الزيارة قالت دكتورة غادة خليل إن إنشاء حاضنات الأعمال يعد أحد أهداف مشروع رواد 2030، حيث تسهم تلك الحاضنات في مساندة رواد الأعمال بتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير فكرتهم لتصل إلى مشروع علي أرض الواقع، مشيرة إلى قيام المشروع بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى عدد من المجالات التى كانت غير متوفرة في الوطن العربي أو شمال أفريقيا.

كما قامت مدير مشروع رواد 2030 بزيارة إلى مدرسة شجرة الدر الإعدادية بمحافظة الدقهلية لافتتاح معرض منتجات الطلبة والتى تتمثل في منتجات مصنوعة بأيدى الطلبة من منتجات خزفية، خشبية، أعمال يدوية ومفروشات بالإضافة إلى بعض المنتجات الكهربية، حيث تم تقديم جوائز لأفضل تصميمات مقدمة من الطلبة، كما تم توزيع شهادات تقدير على مدرسي المدرسة اللذين تم تدريبهم من خلال حملة "أبدأ مستقبلك" واللذين قاموا بدورهم بتحفيز الطلبة على العمل والإنتاج.

وفي السياق ذاته أوضحت غادة خليل أن منتجات الطلبة بالمدرسة كانت مدون عليها الأسعار، وهو ما يعد خطوة متقدمة في إطار تشجيع الطلاب والشباب على فكر ريادة الأعمال وخلق وظائفهم بأنفسهم، وهو الهدف الرئيس للحملة، مؤكدة علي الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

كما أكدت خليل على أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة جديدة لتقييم الطلبة والتأكد من وصول الفكر الريادي لديهم، كما أنها تعد مرحلة جنى ثمار الحملة التوعوية "ابدأ مستقبلك"، مشيدة بمجهودات المدرسين ومديرين المدارس فى تطبيق تدريبات مشروع رواد 2030 لطلبة المدارس حيث يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة لنشر الثقافة الريادية، مؤكدة على دعم المشروع للشباب والطلبة بشكل كبير ومساعدتهم فى توسيع نطاق العمل وانتاج أفكار رائدة.

تأتى حملة "أبدأ مستقبل" في إطار حرص وزارة التخطيط علي دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل علي إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الحملة التوعوية "أبدأ مستقبلك" تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.