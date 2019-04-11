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وزارة الاتصالات: 94% من أفراد الأسر المصرية يدخلون على الإنترنت من المنزل

الخميس، 11 أبريل 2019 08:00 ص
وزارة الاتصالات: 94% من أفراد الأسر المصرية يدخلون على الإنترنت من المنزل أرشيفية
كتبت: هبة السيد
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كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول نسبة أفراد الأسر المصرية التى تستخدم الإنترنت من المنزل نحو94.6%، ببينما عن طريق الجيران والأصدقاء، نحو 39.9%، فى حين كانت نسبة من يستخدمونه فى الجهات التعليمية 37.6%، وكانت فى المرتبة الأخيرة نسبة الذين يستخدمونه فى مقر العمل، ومقاهى الإنترنت 8.3%، و 6.5%، على التوالى، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الربع الأخير لعام 2018.

42 % من الأسر يجرون مكالمات صوتية عبر سكايب و فايبر وواتساب

ووفقا للتقرير، فقد بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعى عبر المحمول 90%، بينما بلغت نسبة من يستخدموه لإجراء مكالمات صوتية عبر الإنترنت عن طريق" Viberوkype -WhatsApp "، 42% يليها تحميل النغمات والألعاب 30 % و28 %، لإجراء محادثات كتابية عبر "الوتساب والماسينجر والفايبر"، وتحميل تطبيقات بنسبة 8%.

 

وبلغت نسبة أفراد الأسر المصرية الذين يستخدمون الإنترنت فى إرسال معلومات ورسائل عبر البريد الإلكترونى، نحو 85.3%، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت فى الاتصال بالآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعى مثل ،Facebook- Twitter،نحو 78.3%، يليها الحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 33%، و 24.7% نسبة الذين يستخدمونه فى الحصول على معلومات عن السلع، والخدمات وأخيرا فى الحصول على معلومات من جهات حكومية من خلال الموقع 22.7%.

وكان تقرير صادر عن الربع الأخير من 2018 قد كشف عن وصول حجم مشتركى المحمول فى ديسمبر 2018، إلى 93.78 مليون، مقارنة بنحو 101.27 مليون فى أكتوبر عام 2018.


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