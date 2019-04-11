وزارة الأوقاف تعلن اعتماد 22 واعظة متطوعة جديدة

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الخميس ( 22 ) واعظة متطوعة جديدة بالأوقاف وهن :

م الاسم المديرية

1. ماجدة محمد ذكي علي نجم القاهرة

2. رشا حلمي مأمون فوده القاهرة

3. سحر محمد محمود أبو طاحون القاهرة

4. حنان محمد يحيى الحسيني القاهرة

5. صافيناز شكري محمود المتولي القاهرة

6. وفاء السيد علي أحمد السيسي القاهرة

7. دينا عبد الحميد محمد كمال حشيش القاهرة

8. مها عبد الرحيم بليغ محمد منير القاهرة

9. منى عثمان عبد الرحمن عثمان القاهرة

10. حنان عبد المقصود حبيب القاهرة

11. عبير عبد السلام محمود سلامة القاهرة

12. نيفين عصام سليمان زكي القاهرة

13. منال حسن عبد العزيز الخشاب القاهرة

14. هالة محمد معوض علي القاهرة

15. رباب محمد عبد الرحمن محمد موافى القاهرة

16. ماجدة محمود هندي الجنادي القاهرة

17. مها إبراهيم توفيق نور الدين القاهرة

18. صفاء عبد الفتاح زيدان مبروك القاهرة

19. ريم ماهر محمد فتحي فتوح القاهرة

20. منى مصطفى فهمي محمد القاهرة

21. مايسة زكريا فهمي يوسف القاهرة

22. بهيرة محمد بدر الدين خير الله إسكندرية





