video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تتهم مؤسس ويكيليكس بالتآمر مع مانينج لاختراق جهاز كمبيوتر حكومى سرى

الخميس، 11 أبريل 2019 05:27 م
واشنطن تتهم مؤسس ويكيليكس بالتآمر مع مانينج لاختراق جهاز كمبيوتر حكومى سرى جوليان أسانج
أ ش أ
إضافة تعليق

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج بالتآمر مع تشيلسى مانينج المدانة بتسريب مستندات خاصة بالجيش الأمريكي، لاختراق جهاز كمبيوتر حكومى سري.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن اتهام الوزارة جاء بعد إعلان الشرطة البريطانية فى وقت سابق اليوم الخميس اعتقال أسانج من مقر سفارة الإكوادور، مشيرة إلى أن السفارة قد سمحت للشرطة بالدخول واعتقال أسانج بعدما ظل بها كلاجئ منذ عام 2012.

من جانبه، قال رئيس الإكوادور لينين مورينو إن الحكومة سحبت حق اللجوء الذى كانت قد منحته لأسانج لانتهاكه شروط اللجوء .. وقد أكد وزير الداخلية البريطانى ساجد جويد أن أسانج محتجز الآن لدى الشرطة وأنه يواجه العدالة فى بريطانيا.

يذكر أن أسانج - الذى تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره عددا كبيرا من الوثائق السرية - كان قد لجأ إلى سفارة الأكوادور فى لندن قبل سنوات، حيث طلب حق اللجوء السياسى للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد بتهمة التحرش الجنسي.


يشار إلى أنه فى عام 2010 سربت مانينج التى اعتبرها البعض "خائنة" والبعض الآخر "بطلة" أكثر من 700 ألف وثيقة سرية على صلة بالحربين فى العراق وأفغانستان بينها أكثر من 250 ألف برقية دبلوماسية وهو ما سبب للولايات المتحدة إحراجا دوليا كبيرا.


وتحولت مانينج إلى بطلة للنشطاء المناهضين للحرب والسرية .. وقد ساهمت فى تحول ويكيليكس إلى قوة فاعلة فى الحركة العالمية لمناهضة السرية وحكم عليها عام 2013 بالحبس 35 عاما، لكن الرئيس الأمريكى حينذاك باراك أوباما خفف مدة حكمها ما أدى إلى إطلاق سراحها فى مايو 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. أول صور لمؤسس ويكيليكس جوليان اسانج أثناء ترحيله

جوليان أسانج.. القصة الكاملة لمؤسس ويكيليكس .. فيديو وصور

10 صور تلخص حياة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

تفاصيل سقوط جوليان أسانج.. الشرطة البريطانية تعتقل مؤسس ويكيليكس لترحيله للولايات المتحدة.. بوتين يحث لندن على احترام حقوقه..زخاروفا: يد الديمقراطية تخنق الحريات.. ووزير بريطانى لـ"الإكوادور": نشركم على تعاونكم

ويكيليكس: اعتقال جوليان أسانج مخطط لترحيله إلى الولايات المتحدة

بريطانيا تعلن اعتقال جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس من داخل سفارة الإكوادور

ويكيليكس: تم التجسس على جوليان أسانج في مقر إقامته لدى سفارة الإكوادور بلندن

10 معلومات لا تعرفها عن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

اعتقال جوليان اسانج

جوليان اسانج

اخبار جوليان اسانج

ويكليكس

WikiLeaks

تسريبات ويكيليكس




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة