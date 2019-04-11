هواوى تغير قواعد التصوير بإطلاق سلسلة P30 المتطورة في السوق المصري

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق P30 وP30 Pro والهاتف الشبابي P30 Lite في السوق المصري بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين وذلك بعد نفاد الكمية المطروحة لحملة الحجز المسبق في فترة قصيرة جداً لم تتعدي الأسبوع الواحد. يذكر أن سلسلة هواوي P30 لاقت نجاحاً كبيراً منذ الكشف عنها في باريس أواخر الشهر الماضي، حيث فاز هواوي P30 Pro بجائزة "أفضل هاتف ذكي للتصوير الفوتوغرافي" من قبل الجمعية العامة لجوائز الصور التقنية الصحافية (TIPA). كما أن هواوي P30 Pro حقق نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا.

وصرح "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "بناء على الطلب الهائل الذي تلقيناه من قبل المستهلكين لطرح سلسلة هواوي P30، فنحن سعداء بتغيير قواعد التصوير في مصر بإطلاق P30 وP30 Pro وP30 Lite وخصوصاً في هذا التوقيت، حيث تفصلنا أيام قليلة جداً عن الكشف عن سلسلة الهواتف في أواخر الشهر الماضي، وهذا يأتي ضمن استراتيجيتنا في السوق المصري بتوفير هواتف هواوي بعد إطلاقها عالمياً بفترة قصيرة."

سيغير هواوي P30 Pro توقعات المستخدمين من الهواتف الذكية من ناحية جودة التصوير من خلال كاميراته الرباعية الجديدة من لايكا، والتي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل تتضمن مستشعر SuperSpectrum ، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا «ToF» من هواوي. بالإضافة الي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي الرائعة بمستوى جديد تماماً.

أما بالنسبة لهواوي P30 Lite، فإن الهاتف الشبابي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة لكن بإمكانيات عالية تصنفه في فئة الهواتف الرائدة، لذا يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي SuperStar 32 ميجابكسل تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بينما تأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية مع عدسة تصوير واسعة بقياس 24 ميجابكسل مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتتألف من كاميرا رئيسية 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا 8 ميجابكسل لزاوية التصوير الواسع للغاية وعدسة 2 ميجابكسل.

جدير بالذكر، أن هواوي لأول مرة تقوم بإطلاق هواتف ذكية جديدة مثل هواوي P30 Pro وP30 وP30 Lite في السوق المصري بعد الكشف عن الهواتف عالمياً في يوم 26 مارس الماضي.











