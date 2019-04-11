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هروب تماسيح "الكايمان" من أماكنها فى البرازيل بسبب الفيضانات

الخميس، 11 أبريل 2019 12:19 م
هروب تماسيح "الكايمان" من أماكنها فى البرازيل بسبب الفيضانات تماسيح - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "سالتو ألديا"، إن تماسيح الكايمان التى تعتبر من أخطر التماسيح والحيوانات المفترسة فى العالم، هربت من أماكنها فى البرازيل فى فافيلا بريو دى جانيرو، وذلك بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة مما يثير قلقا كبيرا.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن شكوى هروب التماسيح وردت من خدمات الطوارئ ، وتم تنشيط فريق دورية بيئية للبحث عن الحيوانات فى برنامج الإنقاذ الخاص بهم.
 
واعترف رئيس بلدية فافيلا "سيكو نيسرما" بصعوبة مهمة البحث عن تلك التماسيح، وذلك بسبب خطر الكيمان، بالإضافة إلى أن فافيلا يعتبر مجتمع يصعب الوصول إليه بسبب الوجود القوى لمهربى المخدرات.
 
وارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، إلى 10 أشخاص على الأقل، حيث أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع كما تسببت فى اقتلاع الأشجار.
 
وكان عمدة مدينة ريو دى جانيرو، مارسيلو كريفيلا قال - فى وقت سابق - إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم فى حال أمكنهم ذلك.
 
 

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