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الخميس، 11 أبريل 2019 09:30 م
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نيابة السويد تتلقى طلب باستكمال محاكمة اسانج بعد اعتقاله فى لندن

الخميس، 11 أبريل 2019 09:00 م
نيابة السويد تتلقى طلب باستكمال محاكمة اسانج بعد اعتقاله فى لندن اسانج
كتب : أحمد علوى
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تلقت النيابة العامة السويدية طلبا باستئناف التحقيق مع مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في قضية الاغتصاب، التي اتهم فيها قبل سنوات.

 

وأوضحت النيابة العامة أن الطلب قدمه الممثل القانوني للجهة المقدمة للدعوى ضد أسانج بعد ورود معلومات عن اعتقاله في لندن. وسيتم النظر في هذا الطلب في مدينة جوتنبورج.

 

وقالت نائبة المدعي العام السويدي إيفا ماري بيرسون: "نحن ندرس هذه المسألة لنقرر ماذا سنعمل لاحقا"، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي جدول زمني بخصوص هذه القضية.

 

وبوسع النيابة العامة أن تعيد فتح القضية ضد أسانج، والتي أغلقتها في عام 2017، قبل حلول أغسطس عام 2020، حين تسقط القضية بالتقادم.

يذكر أن قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي فتحت ضد جوليان أسانج في السويد عام 2010. ونفى أسانج ارتكابه أي جرم، واعتبر أن القضية ضده سياسية والهدف من ورائها تسليمه للولايات المتحدة، حيث قد يواجه مؤسس "ويكيليكس" عقوبة السجن 35 عاما أو الإعدام بسبب نشر موقعه وثائق حساسة تخص العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

 

 


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