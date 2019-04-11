ننشر خريطة مقرات معارض "أهلا رمضان" لخدمة أهالى محافظة الأقصر

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم اختيار 9 مواقع لإقامة معارض "أهلاً رمضان" فى كافة مدن ومراكز محافظة الأقصر، ويجرى تجهيزها بكافة السلع المطلوبة للمواطنين، على أن يتم افتتاحها يوم 15 أبريل الجارى وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وحصل "اليوم السابع" على الخريطة الكاملة لمعارض "أهلاً رمضان" بمحافظة الأقصر، وهى 9 معارض تشمل:

1. المعرض الأول معرض مدينة الأقصر أمام محطة السكة الحديد بمخيم شباب الخريجين بمساحة 600 متر ويضم 20 بايكة مجهزة

2. المعرض الثانى بمدينة الأقصر فى منطقة شرق السكة الحديد بمساحة 300 متر ويضم 10 بايكات مجهزة

3. المعرض الثالث بمدينة أرمنت خلف مجلس المدينة وبجوار نيابة أرمنت بمساحة 425 متر وتم تجهيزه بمعرفة مجلس مدينة أرمنت فراشة وكهرباء.

4. المعرض الرابع بمدينة البياضية بجوار مسجد الذهبى بمساحة 200 متر وجارى تجهيزه بمعرفة التجار المشاركين بالمعرض.

5. المعرض الخامس بمدينة القرنة بجوار مركز شباب البعيرات بمساحة 40 مترا تم تجهيزه بمعرفة مجلس المدينة.

6. المعرض السادس بمدينة طيبة خلف جهاز مدينة طيبة بمساحة 35 مترا عبارة عن محلات مجهزة من قبل مجلس مدينة طيبة.

7. المعرض السابع بمدينة الزينية بمنطقة الزينية قبلى بجوار توكيل النيل بمساحة 50 مترا عبارة عن محلات مجهزة بمعرفة التاجر العارض.

8. المعرض الثامن بمدينة إسنا بميدان السيدة زينب بمساحة 30 مترا تم تجهيزه بمعرفة التاجر العارض.

9. المعرض التاسع بمدينة الطود بالوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى بمساحة 35 مترا عبارة عن محلات مجهزة بمعرفة الوحدة المحلية لقرية العديسات.

وأكد وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المعارض سيتم خلالها توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار، موضحاً أنه سيتم تجهيز المعارض بالكامل خلال أيام لافتتاحها بمنتصف الشهر الجارى، كما يجرى التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة بما لا يقل عن 20%، وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.