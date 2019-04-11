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ننشر اعترافات المتهمين بقتل طفلة عقب خروجهما من كُتاب القرية بكرداسة

الخميس، 11 أبريل 2019 01:11 م
ننشر اعترافات المتهمين بقتل طفلة عقب خروجهما من كُتاب القرية بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف طالبان أحدهما يبلغ من العمر 12 سنة، والآخر 10 سنوات، متهمين بقتل طفلة بعد محاولتهما الإعتداء عليها جنسيا، عقب القبض عليهما بكرداسة، أنهما انتهزا عودتهما بصحبة الطفلة المجنى عليها، البالغة من العمر 10 سنوات، من كٌتاب القرية، وخلال لعبهما معها، استدرجاها لمنزل مهجور بمنطقة المزاريطة المجاورة لمنطقة أبو رواش بكرداسة، وهى منطقة جبلية تحتوى على بعض العقارات العشوائية المقامة على أراضى الدولة، ثم حاولا الإعتداء عليها جنسيا.

وأضاف المتهمين أمام العميد عصام أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنهما قررا التخلص من الضحية خشية افتضاح أمرهما، فاعتديا عليها بزجاجة مكسورة على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم عاد كل منهما إلى منزله.

ونفى المتهمان فى بادئ الأمر تورطهما فى الجريمة، حيث ذكرا أن سيارة ملاكى صدمت الطفلة وفرت هاربة، إلا أنه بعد تضييق الخناق عليهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

وكشف مصدر أمنى أنه تم الكشف عن الجريمة عقب إبلاغ والد الطفلة عن اختفائها، حيث ذكر أنها توجهت إلى كُتاب القرية لحفظ القرءان، إلا أنها اختفت عقب ذلك، ومن خلال تكثيف التحريات وسؤال عدد من زملاء الضحية بالكتاب، تبين للمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، أنها خرجت بصحبة اثنين من أبناء القرية، وكانت آخر مشاهدة لها بصحبتهما.

وبضبطهما ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة زينهم، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

 


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