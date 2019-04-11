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نقيب العلميين: حكم بإيقاف الجمعية العمومية المقررة غدا

الخميس، 11 أبريل 2019 02:37 م
نقيب العلميين: حكم بإيقاف الجمعية العمومية المقررة غدا الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، أصدرت حكما اليوم، بوقف عقد الجمعية العمومية غير العادية، والتى دعا لها مجلس النقابة للانعقاد، غدا الجمعة، ووقف تنفيذ كافة قرارات المجلس الذى تم عقده يوم 23 مارس الماضى، والذى أصدر مجموعة من القرارات من بينها سحب الثقة من النقيب، وأمين الصندوق والوكيل الأول، وعقد عمومية غير عادية.

 

وأضاف المليجى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: كما أنه فى الدعوى المرفوعة من هبة محمود عضوة المجلس، تم رفضها لعدم الاختصاص، والتى طالبت بوقف قرارات الجمعية العمومية العادية، والتى تم الدعوة لها من قبل النقيب، وبالتالى تم تحصين تلك العمومية، وقراراتها، وأكد أنه سيخاطب كافة الجهات المعنية لوقف عقد الجمعية العمومية، لعدم السماح بحدوث أى مشادات أو مشاكل بالنقابة.

 

من ناحيته، قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى النقابة العامة للعلميين، والمفوض بإدارة شئون النقابة، لليوم السابع، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمين اليوم، أولهما وقف قرارات مجلس النقابة المنعقد فى 23 مارس الماضى، ورفض الشق العاجل فى دعوى الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وذلك لزوال الصفة عنه، مشيرا إلى أن الحكم يعنى استمرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

 

وأشار أبو عميرة، إلى أنه بذلك الحكم، فأن المحكمة رأت ترك إقرار مصير نقيب العلميين، للجمعية العمومية وحدها، مؤكدا على استمرار الدعوة للعمومية غدا.

 

 


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