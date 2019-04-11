نقيب الزراعيين: المشاركة فى الاستفتاء دعما للاقتصاد وتلبية لطموحات الدولة

نظمت نقابة المهن الزراعية، بمشاركة الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين بحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، وعدد من رموز العمل النقابى والتعاونيات الزراعية، مؤتمرا حاشدا في محافظة بين سويف لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة، ومشاركة جميع أطياف المجتمع وخاصة المهندسين الزراعيين والفلاحين في الإدلاء بأصواتهم لتأييد التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية الخميس، إن النقابة العامة وفروعها بمختلف المحافظات تواصل فاعليات وحوار الزراعيين حول التعديلات الدستورية، لتأييد التعديلات الدستورية، موضحا أن الزراعيين والفلاحين علي مدي تاريخهم يؤيدون دولتهم الوطنية المدنية، مشيرا إلي أن مبررات هذا التأييد تكشف عنها المشروعات الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها مشروعات عملاقة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي توفر آلاف فرص العمل وتحقق التنمية المستدامة في ربوع مصر.

وأضاف "خليفة"، أن مصر بدأت تجني ثمار المشروعات الزراعية العملاقة، والتي إنعكست علي تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد رغم الظروف الإقليمية التي تحيط بالمنطقة، مشيرا إلي تأييد النقابة وجموع المهندسين الزراعيين للقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتبطة بتحسين دخل المصريين ومنها قرارات زيادة المرتبات والمعاشات واصفا هذه القرارات بـ"غير المسبوقة"، والتي إنعكست علي إحساس المواطن العادي ببدء جني ثمار الاصلاح الاقتصادي.

وشدد "خليفة"، علي أن الزراعيين والفلاحين سوف يحتشدون أمام الصناديق لتأييد التعديلات الدستورية، إيمانا بالدور الوطني للقوات المسلحة التي تحمي الدولة الوطنية الحديثة المدنية، مؤكدا أن دور المهندس الزراعي هو نشر التوعية بين المزارعين وجموع الزراعيين وأسرهم، كونه دورا وطنيا يحرص عليه كل زراعي وهو ما سينعكس علي مستقبل الاقتصاد المصري وخاصة الزراعي.

وأشار نقيب الزراعيين، إلي ضرورة الذهاب إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بالتصويت على التعديلات الدستورية، فى الموعد المحدد للإستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك حتى يتم تحديد ورسم مستقبل البلد فى المرحلة القادمة، وبما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع وبما يزيد من مكانة مصر ووضعها الريادي بين الدول، مشددا علي أن أولي خطوات الإصلاح المشاركة في هموم الوطن بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي هذه التعديلات.