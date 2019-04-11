نقابة المهندسين تفتح باب الترشح على مقعد نقيب الغربية 20 أبريل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن فتح باب الترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، يوم السبت 20 أبريل الجارى، وذلك بناء على قرار مجلس النقابة الأخير، على أن يتم غلق باب الترشح يوم السبت 4 مايو المقبل.

ويتم تقديم طلبات الترشح، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أو مقر نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، أو مقر نادى النقابة بالمحلة، ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات يوم الجمعة 14 يونيه 2019، وفى حال وجود إعادة على المقعد، يتم ذلك يوم الجمعة 21 يونيه 2019.

وشكلت النقابة العامة للمهندسين، لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات فى النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق.