video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 03:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: 6 شهور حبس للمعتدى على رئيس قسم المسالك بمستشفى التحرير

الخميس، 11 أبريل 2019 02:29 م
نقابة الأطباء: 6 شهور حبس للمعتدى على رئيس قسم المسالك بمستشفى التحرير نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح إمبابة حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدي على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة (جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح امبابة)
 
وأضافت النقابة، في بيان، أن أحد المواطنين كان قام بالاعتداء على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة وذلك رداً على إصراره أن يُحضر المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب، وذلك أثناء توقيعه الكشف على المرضى فى العيادة الخارجية ، حيث القي المتهم كوب من الشاى الساخن فى وجهة مما أحدث به إصابات وحروق فى الصدر بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف وذلك فى وجود عدد من المرضى وشهود على الواقعة. 
 
وقد حررت المستشفى بلاغا رسمياً بواقعة الإعتداء باسم المنشأة الطبية ليوصف التعدى على أنه تعد على موظف أثناء تأدية عمله وتعد على مؤسسة حكومية.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيان لنقابة الأطباء يؤكد رفضها فرض الحراسة على "الصيادلة"

نقابة الأطباء: حفظ 250 تحقيق من إجمالى 470 خلال 2018

نقابة الاطباء

مستشفى التحرير العام

التعدى على اطباء

التحرير العام




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة