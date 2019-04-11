نقابة الأطباء: 6 شهور حبس للمعتدى على رئيس قسم المسالك بمستشفى التحرير

قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح إمبابة حكم بالحبس 6 شهور ضد المعتدي على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة (جنحة رقم 2279 لسنة 2019 جنح امبابة)

وأضافت النقابة، في بيان، أن أحد المواطنين كان قام بالاعتداء على الدكتور محمد عبد الحميد رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى التحرير العام بإمبابة وذلك رداً على إصراره أن يُحضر المريض تذكرة الكشف ليصف له فيها الدواء المطلوب، وذلك أثناء توقيعه الكشف على المرضى فى العيادة الخارجية ، حيث القي المتهم كوب من الشاى الساخن فى وجهة مما أحدث به إصابات وحروق فى الصدر بخلاف الإساءة إليه بالسب والقذف وذلك فى وجود عدد من المرضى وشهود على الواقعة.

وقد حررت المستشفى بلاغا رسمياً بواقعة الإعتداء باسم المنشأة الطبية ليوصف التعدى على أنه تعد على موظف أثناء تأدية عمله وتعد على مؤسسة حكومية.