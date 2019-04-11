"نستله" تعلن التزامها بعبوات وأغلفة قابلة للتدوير بنسبة 100% بحلول 2025

أعلنت شركة "نستله مصر" عن التزامها بأن تكون كافة العبوات والأغلفة لمنتجاتها قابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام بنسبة 100% بحلول عام 2025 وذلك التزامًا منها بالمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وأكدت "نستله مصر" أن هذه المبادرة تأتى متوافقة مع خطة "مصر 2030" وإيمانا منها بأهمية تضافر كافة جهود القطاع الخاص المصري بما يعمل على خلق بيئة صحية وآمنه للمجتمع المصري ويضمن التعامل الأمثل مع المخلفات ومنع العمليات العشوائية لدفنها في الأرض بما يؤدى إلى الحفاظ على مواردنا الطبيعية وضمان استمراريتها.

وفى هذا السياق فقد قامت نستله بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية بالبدء في اجراءات إعادة تدويرلمخلفاتها الصناعية وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات الأسمنت، حيث يتم التخلص من تلك المخلفات بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة المحيطة عن طريق استغلالها كمصدر للطاقة فى تلك المصانع.

تعتمد استراتيجية شركة نستله والتزاماتها البيئية على تطوير الحلول المستخدمة فى التغليف والتعبئة والتأكد من إمكانية إعادة التدوير بيئيا، وكمبادرة جديدة فى السوق المصرى قامت شركة "نستله" بعدة مبادرات منها:

- الحد من استخدامها لأغلفة زجاجاتها البلاستيكية من المياه الطبيعية تماشيا مع هذا التوجه مع تأكيدها على كون الزجاجات آمنة للاستخدام بدون هذا الغلاف "صوت التكه أمان"

- التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بأنشطة تدوير المخلفات البلاستيكية والتى يتم استخدامها فيما بعد لصناعة زجاجات بلاستيكية مرة أخرى أو غيرها من المنتجات المختلفة، كما تشجع العملاء أنفسهم على المشاركة فى هذه المبادرات والتخلص من المواد البلاستيكية بشكل أكثر وعيًا.

- البدء فى تنظيم حملات جمع زجاجات البلاستيك على ضفاف النيل وشواطئ البحر الأحمر، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى تلك المناطق للحماية الطبيعة والحفاظ على الثروة السمكية.

وصرحت نهلة كمال عضو مجلس الإدارة ومدير عام إدارة العلاقات المؤسسية لنستله مصر وشمال شرق أفريقيا قائلًة: "تقوم رؤية نستله على تحسين جودة الحياة والمساهمة فى مستقبل أكثر صحة لللأفراد والعائلات، وخدمة المجتمعات التى نعمل بها وكذلك الحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية، وفيما يخص جهودنا للحفاظ على البيئة، فإننا نقوم بالعديد من المبادرات التى تهدف إلى تطوير المواد المستخدمة في التغليف، من أجل أن تصبح صديقة للبيئة إنطلاقأ من مسؤليتنا تجاه الأجيال القادمة."

واختتمت نهله كمال قائلة:" شركة نستله تلعب دورًا حيويًا واستراتيجيا للمساهمة فى الحفاظ على البيئة من خلال العمل مع العديد من الشركاء لتطوير عمليات إعادة التدوير لمخلفات المواد الاستهلاكية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها، بما يخدم الاقتصاد المصرى ويحقق التنمية المستدامة ويخلق العديد من فرص العمل".