نجل الصادق المهدى: البشير وعدد من قيادات الإخوان المسلمين تحت الإقامة الجبرية

قال نجل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدى فى تصريحات لقناة الحدث أن البشير تحت الإقامة الجبرية الآن وكذلك عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين.

وتظاهر الآلاف من المواطنين فى السودان ، اليوم الخميس، دعما لتشكيل مجلس انتقالى للبلاد، وفى وقت مبكر صباح اليوم تحرك الجيش السودانى نحو مبنى الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان، حيث انتشرت المركبات العسكرية فى المنطقة المحيطة به، بينما تحول البث لإذاعة أغانى وأناشيد وطنية، بينما أعلن التليفزيون أن الجيش السودانى سوف يلقى بيانا له بعد قليل.

وأعلنت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هيئة قيادة الأركان السودانية عقدت اجتماعا صباح اليوم، بدون وجود البشير، فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر أنه من غير المستبعد أن يتنحى الرئيس السودانى عن منصبه.

ولم يصدر بيانا رسميا حتى الأن.