نائب وزير الزراعة يبحث مع البنك الأوروبى تمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية

كتب عز النوبى

اجتمعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع وفد من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط برئاسة مدير أعمال القطاع الزراعى بالبنك، لبحث سبل تمويل مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية وأيضا مشروعات الرى.

وأكد مسئولو البنك استعداد البنك الأوروبى تقديم قروض واستشارات فنية مدعمة للشركات الحكومية الخاصة فى المجال الإنتاج الحيوانى والغذائى والأعلاف ويقوم البنك بمساعدة هذه الشركات على تطوير نشاطها وتحسين البنية التحتية وتدريب العاملين بها، حيث إن البنك لم يقم من قبل بتمويل مشروعات إنتاج حيوانى أو سمكى.

وطالبت نائب الوزير بعد التنسيق مع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى البنك الأوروبى بدعم مشروع تطوير مزارع الإنتاج الحيوانى الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، حيث سيتم رفع كفاءتها واستيراد "عجلات تحت العشار" وتربيتها والأقلمه للمناخ المصرى والتلقيح الاصطناعى لتوزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة، وأيضا تباحثا تقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص فى مجال الاستزراع السمكى لتحويل المزارع من نظام مفتوح إلى نظام مكثف وشبه مكثف، وأيضا تشجيع الاستثمار فى مجال الإنتاج الداجنى، حيث إن وزارة الزراعة تقوم بتوفير الأراضى المطلوبة وتقديم المساعدة الفنية ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات.

وذكرت أنه تمت دعوة البنك الأوروبى لحضور المؤتمر السنوي لجمعية مزارعي إنتاج الألبان للتعرف على أكبر الشركات المنتجة للألبان، وإلقاء كلمة عن دور البنك الأوروبى فى التنمية والمشروعات التى يقوم بتمويلها والتسهيلات البنكية التى يقدمها البنك لتطوير هذه المشروعات، وتوفير استشارات فنية وسيتم إرسال قائمة بالشركات المتخصصة فى مجال الإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى للبنك.